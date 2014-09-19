FT: Санкции развязали руки силовикам в российских коридорах власти

Сторонникам реформ и экономического прагматизма в Кремле, например Дмитрию Медведеву и Игорю Шувалову, сегодня все труднее отстаивать свои позиции в Кремле, сообщает Financial Times. Их вытесняют, как отмечает издание «силовики». И недавний арест бизнесмена Владимира Евтушенкова это лишь подтверждает, пишет издание.

Российское бизнес-сообщество в шоке от ареста предпринимателя Владимира Евтушенкова, сообщает Financial Times. Это выражается, например, в том, что глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предпочел отправить президенту Владимиру Путину петицию в защиту Евтушенкова курьером, а не вручить ее лично, отмечает издание.

Евтушенкова – одного из богатейших людей страны и основного владельца группы «Система» - поместили под домашний арест по обвинению в отмывании денег в связи с делом компании «Башнефть». Ее, как отмечает деловое издание, ранее пыталась купить государственная нефтяная компания «Роснефть».

Хотя власти отвергают версии о политическом характере этого дела, бизнесмены и сторонники реформ приводят его как пример изменений в коридорах российской власти, к которым привели санкции из-за геополитического кризиса на Украине. Бывший советник премьера Дмитрия Медведева Игорь Юргенс называет произошедшее «тектоническим сдвигом», который приведет к национализации нефтегазового сектора.

Financial Times напоминает, что в течение 14 лет пребывания у власти Владимир Путин «инстинктивно» пытался укрепить власть государства, что в том числе принесло ему рост популярности в первые два президентских срока. «Государственническому уклону» Путина способствовали и многие его доверенные лица, например, глава «Роснефти» Игорь Сечин и глава РЖД Владимир Якунин.

Их влияние долгое время сдерживали технократы и экономические советники: так, при участии Дмитрия Медведева и вице-премьера Игоря Шувалова (которого иностранный бизнес восхваляет как прагматика) Путин «временами» выступал на стороне частного бизнеса и призывал к улучшению инвестиционного климата в стране. Сегодня, в свете полномасштабного противостояния между Россией и Западом, таким прагматикам сложнее отстаивать свою точку зрения, приводит газета мнение Игоря Юргенса.

Произошло прямо противоположное тому, на что рассчитывали западные правительства. «Вы рассуждали, что санкции расколют элиту и принудят Путина к смене курса, но происходит не это. Наоборот, вы уничтожаете тех в России, кто Западу друг. Силовики укрепились, как никогда, они теперь бесконтрольны», - заявляет Юргенс.

Министр экономического развития Алексей Улюкаев предупредил, что дело Евтушенкова может привести к усилению оттока капиталов и снижению инвестиционной активности, – и тут же добавил, что неправомочно сравнивать этот случай с делом Михаила Ходорковского. Сам Ходорковский, между тем, считает, что под давлением санкций система принятия решений в Кремле перестала работать, сообщает Financial Times.

Знакомые с процессом принятия внутриполитических решений утверждают, что Медведев и Шувалов, которые стараются делать упор на экономике, а не на политике, теперь выглядят подавленно и действовать стараются «осторожным, лояльным образом».

нарушает строй», - месяц назад заместитель министра по экономическому развитию Сергей Беляков Что неудивительно, отмечает издание. Кремль жестко реагирует на тех, кто «», - месяц назад заместитель министра по экономическому развитию Сергей Беляков был уволен в считанные часы после того, как раскритиковал решение правительства о перенаправлении накопительной части пенсий в бюджет.

Помимо этого вновь поднялись слухи о смещении Медведева с поста премьер-министра к концу этого года. Эти прогнозы уже много раз оказывались ложными, комментирует Financial Times. Однако определенное удивление вызвала недавняя встреча председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой с Владимиром Путиным, во время которой российский президент заявил, что ожидает от нее разработки программы реагирования на санкции. «Некоторые это растолковали как намек на мандат премьера», - пишет газета.

Фото: Kremlin.ru





Комментарии читателей на сайте Financial Times:

3p: То есть если санкции не накладывать, то что же тогда должен делать Запад по поводу российской аннексии Крыма и ползучего нашествия на Восточной Украине? Ничего не делать?

The Invisible Hand: Конфискация крупных корпоративных активов юридическими средствами и соответственно определяемое как отмывание денег было до недавнего времени специализацией США. Русские просто быстро учатся.

Rocket: Какие шансы на переворот?

Yuriy (ответ Rocket): Смерть с помощью подушки или переворот очень вероятен и раньше, чем люди этого ожидают. Альтернатива – сталинские годы. Россиянам придется выбрать.

Good European: И все это подтверждает мнение, что у санкций всегда есть воздействие, но редко такое, на какое рассчитывали.