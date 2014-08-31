Игорь Сечин: Cанкции – это война

«Санкции – это своего рода война. Так разжигают ненависть», - заявил президент «Роснефти» немецкому журналу Der Spiegel. Этот путь Игорь Сечин считает ошибочным, однако компания намерена соблюдать условия договоров со странами Запада. Добиться же изоляции Москвы на энергетическом рынке, по его мнению, невозможно: спрос на российское сырье будет всегда – если не с европейской, то с азиатской стороны.

Противники называют его «Дартом Вейдером», почитатели – «энергетическим царем»: Игорь Сечин, который редко выступает на публике, дал интервью немецкому журналу Der Spiegel. В кремлевской иерархии он второй по влиятельности человек после Путина, отмечает издание.

Санкции Запада коснулись Сечина лично: в США его больше не пускают. Президент «Роснефти» считает, что санкции против него и его компании нарушают международное право и «лишены всяких оснований», потому что ни он, ни его компания ни коим образом не причастны к кризису на Украине. Кроме того, поскольку «Роснефть» – международное предприятие, санкции сказываются и на ее западных партнерах, подчеркнул Сечин в интервью. По его мнению, очень странно, что «Роснефть» попала в санкционный список, несмотря на тесное сотрудничество с европейскими и американскими компаниями.

Как сообщил Сечин, имеющихся запасов энергетического сырья хватит еще на 20 лет, поэтому санкции не мешают «Роснефти» исправно выполнять условия ранее заключенных договоров, передает Der Spiegel.

Путь санкций президент компании считает ошибочным. «Санкции – это своего рода война, - сказал он. – Так разжигают ненависть, мстительность включается в игру».

Ссылаясь на Збигнева Бжезинского, Сечин высказывает мнение, что Америка не может допустить геополитического единства в Европе, которое может возникнуть в том случае, если европейцы осознают Россию как своего естественного экономического партнера.

На вопрос, не будут ли европейцы этой зимой сидеть в своих гостиных в холоде, Сечин ответил, что «каждый сидит там, где хочет», однако поспешил успокоить европейцев: «Роснефть и другие российские предприятия будут строго соблюдать условия контрактов, защищенных кредитами и договорными штрафами. Как международная акционерная компания Роснефть котируется на Лондонской бирже и соответствует ее стандартам».

Как сообщает Der Spiegel, санкции не затронули сферу сотрудничества российского энергетического концерна с крупными немецкими фирмами, поставляющими для него газовые турбины и системы распределения. Несмотря на то, что импорт технологий из Германии в первом полугодии сократился на 15 процентов, «в России нет дефицита на такое оборудование», отметил Сечин. По его словам, «брешь быстро и с удовольствием закрыли американские и азиатские предприятия».

«Если Германия не захочет делать поставки, мы будем покупать у Южной Кореи или Китая, – заявил Сечин. – Если цель Германии состоит в том, чтобы больше не позволять собственным предприятиям зарабатывать деньги – пожалуйста».

В то же время президент «Роснефти» отметил, что не хотел бы говорить о «переориентировании»: «Мы просто диверсифицируем наш рынок. Диверсификация ведет к большей стабильности. Кроме того, китайцы производят предоплату, а часть наших месторождений находится в Восточной Сибири, недалеко от азиатских рынков». При этом Россия отнюдь не списывает Европу со счетов, подчеркивает Der Spiegel вслед за Сечиным.

Между тем, Китаю и Индии нужна российская нефть, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе велика потребность в природном газе. «Поэтому пытаться изолировать Россию невозможно, – уверен Сечин. – Санкциями Запад ограничивает в первую очередь сам себя, в сфере импорта сырья и рынков сбыта оборудования».

Что касается ЮКОСа, президент «Роснефти» полагает, что его дело также повредило не России, а акционерам оффшорных фирм, сообщает немецкое издание. При этом Сечин подчеркнул, что «ЮКОС сегодня выставляется многими как невинная жертва злого агрессора», однако это «вздор»: «Путь ЮКОСа наверх усеян трупами».

По поводу конфликта на Украине Сечин высказался следующим образом: «Самое главное – остановить кровопролитие. На востоке Украины разворачивается гуманитарная катастрофа». От политических оценок он воздержался.

Как передает Der Spiegel, с киевским правительством «Роснефть» намерена вести переговоры о компенсации убытков за уничтожение украинской артиллерией части завода в Лисичанске на востоке Украины.

По мнению Сечина, «Россия точно не инициировала украинский кризис. Это историческая правда, и со временем она выйдет на свет». Пока же как крупнейший российский инвестор в Германии «Роснефть» ориентируется на продолжение сотрудничества. «Наши основополагающие принципы – это доверие, постоянство и уважение к интересам других. Для политических вопросов у меня времени нет», – заверил Игорь Сечин немецкое издание.

Фото: JOHN THYS / AFP