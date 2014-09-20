Российский волейболист плевал на требование поляков вернуть Крым

20:54
«Ростов» и «Динамо» сыграли вничью в матче 14-го тура РПЛ
«Ростов» и московское «Динамо» сыграли вничью в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:46
На турнире по смешанным единоборствам в Москве произошла потасовка
После завершения боя между Георгием Караханяном и Тимуром Нагибиным на турнире по смешанным единоборствам организации АСВ в Москве произошла потасовка.
20:44
Российские дипломаты поздравили задержанную в США Бутину с днём рождения
Сотрудники посольства России в Вашингтоне посетили задержанную в США россиянку Марию Бутину и поздравили её с днём рождения.
20:36
Президент Австрии прокомментировал ситуацию с подозреваемым в шпионаже
Президент Австрии Александр ван дер Беллен призвал не драматизировать тему отношений с Россией в связи с ситуацией вокруг экс-полковника Вооружённых сил Австрии, которого подозревают в шпионаже.
20:25
Сборная России проиграла Ирану в финале Межконтинентального кубка по пляжному футболу
Сборная России потерпела поражение от национальной команды Ирана в финале Межконтинентального кубка по пляжному футболу.
20:20
Умерла актриса Юлия Волчкова
Заслуженная артистка Украины, актриса театра, кино, телевидения Юлия Волчкова скончалась в больнице 10 ноября.
20:18
«Лестер» сыграл вничью с «Бернли» в первом домашнем матче после смерти владельца клуба
«Лестер Сити» и «Бернли» сыграли вничью в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
20:11
«Валенсия» без Черышева победила «Хетафе» в 12-м туре Примеры
«Валенсия» одержала победу над «Хетафе» в матче 12-го тура испанской Примеры.
20:07
Макрон и Меркель открыли мемориальную доску на месте заключения перемирия 1918 года
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель приняли участие в церемонии, посвящённой столетию окончания Первой мировой войны.
19:59
В «Уильямс» определились с кандидатурой второго пилота на сезон 2019 года
Заместитель руководителя команды «Уильямс» Клэр Уильямс рассказала, что в команде определились с именем второго пилота на сезон 2019 года.
19:58
Ефремова поздравили с днём рождения, метнув торт в лицо
Актёра Михаила Ефремова поздравили с 55-летием, запустив ему в лицо тортом на сцене во время спектакля.
19:46
Туктамышева заявила, что довольна своим выступлением на этапе Гран-при в Японии
Россиянка Елизавета Туктамышева прокомментировала своё выступление на четвёртом этапе Гран-при по фигурному катанию, прошедшем в японской Хиросиме.
19:35
В СК назвали возможную причину гибели семьи из четырёх человек в Подмосковье
Пищевое отравление рассматривается в качестве одной из версий гибели семьи из четырёх человек, чьи тела были найдены в квартире в Электростали. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области.
19:35
Тарасова высказалась о выступлении Туктамышевой на этапе Гран-при в Японии
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой, занявшей третье место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии.
19:28
Стрыцова принесла первое очко сборной Чехии в финале Кубка Федерации с США
Чешская теннисистка Барбора Стрыцова одержала победу над американкой Софьей Кенин в первом матче финала Кубка Федерации, который проходит в Праге.
19:23
Пожар в гипермаркете в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован
Пожарным удалось полностью ликвидировать пожар, который произошёл в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в штабе пожаротушения.
19:19
Александрова и Родина вышли в финал теннисного турнира в Лиможе
Россиянки Екатерина Александрова и Евгения Родина вышли в финал турнира серии «Челленджер» Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском Лиможе.
19:15
В Австрии арестовали подозреваемого в шпионаже отставного офицера
Отставной полковник ВС Австрии, который подозревается в разглашении государственной тайны, арестован, заявил прокурор Роберт Хольцляйтнер.
19:11
Трусова победила на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани
Александра Трусова одержала победу на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.
19:05
Австрия ожидает от России сотрудничества по делу обвиняемого в шпионаже экс-полковника
Австрия ожидает от России полноценного сотрудничества по делу отставного австрийского офицера, которого Вена подозревает в шпионаже в пользу Москвы.
18:49
СК возбудил дело из-за гибели трёх человек при пожаре в Кемерове
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трёх человек при пожаре в частном доме в Кемерове. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Кемеровской области.
18:49
Сборная России заняла четвёртое место в общекомандном зачёте на ЧМ по тяжёлой атлетике
Сборная России заняла четвёртое место в общекомандном зачёте чемпионата мира по тяжёлой атлетике, прошедшего в туркменском Ашхабаде.
18:40
Авербух высказался о непопадании фигуристов Алиева и Коляды в финал Гран-при по фигурному катанию
Известный российский хореограф и серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал непопадание Дмитрия Алиева и Михаила Коляды в финал Гран-при по фигурному катанию, который пройдёт в Канаде.
18:34
Die Presse: экс-полковник ВС Австрии дал признательные показания
Экс-полковник Вооружённых сил Австрии, который подозревается в разведывательной деятельности, дал признательные показания.
18:33
«Ахмат» победил «Крылья Советов» в матче 14-го тура РПЛ
Грозненский «Ахмат» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:32
Железнодорожную арку Крымского моста соединили с первым пролётом
Строители соединили железнодорожную арку Крымского моста с первым пролётом со стороны Керчи.
18:26
Феттель стал лучшим в третьей свободной практике Гран-при Бразилии, Сироткин — 15-й
Немецкий пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей свободной практике 20-го этапа «Формулы-1» Гран-при Бразилии.
18:25
В Марселе завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения домов
Пожарные завершили поисково-спасательные операции на месте обрушения жилых домов в Марселе. Об этом сообщил представитель пожарной службы Марселя Шарль Анри Гарье.
18:18
Сотникова оценила катание Туктамышевой в нынешнем сезоне
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова в беседе с RT высказала мнение о результатах российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в нынешнем сезоне.
18:10
Сотникова прокомментировала выступление Туктамышевой на этапе Гран-при в Японии
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова в беседе с RT прокомментировала выступление на этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии своей соотечественницы Елизаветы Туктамышевой, занявшей третье место.
18:10
Грушко: у Совета Европы вряд ли может быть будущее без России
У Совета Европы (СЕ) вряд ли возможно будущее без России, речи об исключении страны из организации не идёт, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
18:02
В Индонезии завершили операцию по поиску жертв крушения Boeing
Спасатели в Индонезии завершили операцию по поиску жертв крушения самолёта Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air. Об этом сообщил руководитель национального Агентства по поиску и спасению Мохаммад Саюги.
17:58
Воробьёв оценил игру сборной России по хоккею в матче Кубка Карьяла со Швецией
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал победу своих подопечных над Швецией в матче первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла.
17:57
Путин принял участие в открытии памятника Тургеневу в Москве
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника Ивану Тургеневу в сквере рядом с домом-музеем писателя на Остоженке в Москве.
17:49
Климкин пригрозил России усилением санкций из-за выборов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что реакцией на выборы в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках станет усиление международных санкций в отношении России.
17:46
Защитник ЦСКА Хиггинс признан MVP шестого тура баскетбольной Евролиги
Защитник московского клуба ЦСКА Кори Хиггинс был признан самым ценным игроком (MVP) шестого тура баскетбольной Евролиги.
17:44
Источник назвал возможную причину пожара в гипермаркете в Петербурге
Разлившаяся горючая жидкость, по предварительным данным, стала причиной пожара в гипермаркете в Санкт-Петербурге. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
17:34
Ефимова и Пригода завоевали серебро на этапе КМ по плаванию в Токио
Россияне Юлия Ефимова и Кирилл Пригода заняли вторые места на этапе Кубка мира по плаванию в японском Токио.
17:30
В Подмосковье в квартире обнаружили мёртвой семью из четырёх человек
В городе Электростали Московской области обнаружили тела четырёх человек — членов одной семьи. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя ГСУ СК по Подмосковью Ольгу Врадий.
17:26
Учёные сообщили о приближении к Земле «кометы смерти»
К Земле приближается комета 2015 TB145, известная своим необычным видом: она напоминает человеческий череп.
17:26
Морозов победил на дистанции 100 м вольным стилем на этапе КМ в Токио
Россиянин Владимир Морозов одержал победу в заплыве на 100 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию в японском Токио.
17:20
Туктамышева впервые с 2014 года вышла в финал Гран-при по фигурному катанию
Россиянка Елизавета Туктамышева квалифицировалась в финал Гран-при по фигурному катанию, который пройдёт в Канаде.
17:18
СМИ: Число жертв взрывов в столице Сомали возросло до 50
В результате серии взрывов в столице Сомали Могадишо, по последним данным, погибли 50 человек. Об этом информирует агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя полиции.
17:14
В Госдуму внесён законопроект об ограничении продажи алкоголя
В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий запретить продажу алкоголя ночью в барах, расположенных в жилых домах и пристройках к ним.
17:10
Штангистка Каширина завоевала золото ЧМ по тяжёлой атлетике
Россиянка Татьяна Каширина заняла первое место в весовой категории до 87 кг на чемпионате мира по тяжёлой атлетике в Ашхабаде.
17:03
Сирия обратилась в ООН из-за удара коалиции во главе с США по Хаджину
МИД Сирии направил два обращения в ООН в связи с авиаударом международной коалиции во главе США по сирийскому городу Хаджин, в результате которого погибли 26 человек. Об этом информирует SANA.
16:52
Российские моряки с задержанного в Стамбуле судна объявили голодовку
Российские моряки с сухогруза Streamline, который задержан в Стамбуле с июня, объявили голодовку и требуют от компании-судовладельца погасить долги по зарплате.
16:45
Эксперт оценил заявление депутата Рады о возможном развале Украины
Член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в разговоре с RT оценил заявление депутата Рады Натальи Королевской о возможном развале Украины из-за отсутствия мира.
16:38
СК начал проверку по факту хлопка газа в квартире в Москве
Следователи организовали проверку по факту хлопка газа в квартире жилого дома, расположенного на улице Островитянова в Москве. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
16:35
Рыболовлев прибыл из Монако в Россию
Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев покинул Монако и в настоящее время находится в Москве. Об этом заявил его представитель Дмитрий Чечкин.