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Российский волейболист плевал на требование поляков вернуть Крым
Волейболист сборной России Алексей Спиридонов плюнул в одного из болельщиков после поражения российской команды на чемпионате мира, сообщает 20 minutos. Как отмечает издание, пострадавшим оказался польский депутат, который, по одной из версий, выкрикнул в адрес российских спортсменов фразу «Верните Крым!».
Российский волейболист плевал на требование поляков вернуть Крым
Aisyah Hifni / Flickr
Как пишет издание 20 minutos, на чемпионате мира по волейболу в Польше, российский волейболист после поражения своей команды плюнул в одного из болельщиков. Это случилось в городе Лодзь на матче между хозяевами чемпионата и сборной командой России.
 
Атмосфера, отмечает издание, накалилась еще в начале игры. Польские болельщики во время исполнения российского гимна начали свистеть и громко выражать свое недовольство.
 
По окончании встречи, которая завершился победой сборной Польши со счетом 3:2, российский волейболист Алексей Спиридонов плюнул в одного из болельщиков. Им, как отмечает издание, оказался польский депутат от консервативной партии «Право и справедливость» Марек Матушевский.
 
По одной из версий случившегося, политик крикнул российским спортсменам: «Верните Крым!».  В ответ Спиридонов плюнул в политика, а тот, в свою очередь, показал волейболисту неприличный жест.

Впоследствии Матушевский заявил, что не кричал ничего про Крым, а просто некоторые из болельщиков сборной Польши скандировали по-русски «До свидания». Кроме того, как утверждает польский депутат, Спиридонов оскорблял поляков, называя их «пшеками», сообщает в завершение 20 minutos.
 
Фото: Aisyah Hifni / Flickr
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20 minutos Испания Европа
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