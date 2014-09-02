Сикорский: В Брюсселе ходят слухи про Киев, Путина и две недели

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предостерегает: слухи о том, что Владимир Путин якобы готов «завоевать Киев за две недели», пущенные политиками в Брюсселе, могут иметь под собой реальную основу. Ведь даже Ангела Меркель не в силах повлиять на непредсказуемого российского лидера.

А кто, по вашему мнению, в состоянии, то есть является самым сильным государством, лидером, который мог бы выбить «зеленых человечков» из рук президента Путина?

РАДОСЛАВ СИКОРСКИЙ, министр иностранных дел Польши: Это очень серьезный вопрос. То, как именно надо ответить на эту ассиметричную войну, которую ведет Россия на Украине, хотя на наших глазах она уже становится практически обыкновенной войной. Потому что участие в боях принимают целые броневые группы, целые батальоны.

Украинский министр сегодня заявил, что Россия неофициально угрожала ядерной атакой.

РАДОСЛАВ СИКОРСКИЙ: В этой обсуждаемой сплетне, а может, даже и больше, чем просто сплетне из Брюсселя, говорится о том, что президент Путин сказал председателю ЕС Баррозу, что он не вторгся на Украину, потому что если бы он это действительно сделал, то занял бы Киев за две недели.

Но это правда или сплетня? Вы же не занимаетесь сплетнями.

РАДОСЛАВ СИКОРСКИЙ: Дело в следующем. Мой предшественник, профессор Бронислав Геремек, делил сплетни на настоящие и ненастоящие. Я опасаюсь, что это может быть первый вариант.

А по поводу моего вопроса, кто… Это именно Ангела Меркель оказывает самое большое влияние на Владимира Путина, или это непредсказуемый человек…

РАДОСЛАВ СИКОРСКИЙ: Так казалось…

...Невменяемый. И на него уже никто не может оказать влияние.

РАДОСЛАВ СИКОРСКИЙ: Так казалось, и канцлер Меркель взяла на себя нелегкое бремя переговоров, на протяжении последних недель их было с президентом Путиным несколько десятков, но кажется, что мы не имеем результатов этих переговоров. И кажется, что немцы не имеют никакой идеи, как они бы смогли справиться с партнером, который не держит слово.

Я лично считаю, что ситуация настолько серьезная, что она требует ответа всего Трансатлантического сообщества. ЕС, действующий в целом как союз, все государства-члены плюс США, Канада, Япония, Австралия. Потому что мы имеем дело не с каким-то маленьким локальным конфликтом. Мы имеем уже тысячи жертв. И мы имеем дело с амбициями, которые президент Путин публично сформулировал. И они очень далеко идущие и ставят под сомнение фундаменты европейской безопасности.

Дата выхода в эфир 01 сентября 2014 года.