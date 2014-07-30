Жители Закарпатья закрыли путь в Европу, протестуя против мобилизации

«Мы против мобилизации», «Хочу, чтобы папа был живой», «Пусть на войну идут чиновники и их дети», - с такими плакатами жители Закарпатья вышли на трассу Киев-Чоп. Как сообщает Le Figaro, эти люди не хотят отпускать близких на восток страны, где идут ожесточенные бои.
В Закарпатье, на юго-западе Украины, более сотни человек, выступающих против мобилизации, заблокировали трассу Киев-Чоп в 30 километрах от венгерской границы, сообщает Le Figaro. «Сотня грузовиков из Европы простаивала под палящим солнцем из-за этого протестного движения», - говорится в статье.
На акцию люди пришли с плакатами: «Мы против мобилизации», «Хочу, чтобы папа был живой», «Пусть на войну идут чиновники и их дети».
«Это война на востоке, там люди не против, почему же ребята из Закарпатья должны там умирать?» - приводит издание слова одного из протестующих – пятидесятилетнего Юрия. Татьяна, отказавшаяся назвать репортерам свою фамилию, возмущена тем, что власти мобилизуют их детей, а не беженцев с востока страны, «отдыхающих на наших санаториях».
С середины апреля украинское правительство проводит «антитеррористическую операцию» против «пророссийских повстанцев» на востоке, и на прошлой неделе власти объявили о новой волне мобилизации, в то время как боевые действия активизируются и становятся все более кровопролитными, пишет Le Figaro.
patriot62: Пацифисты на Украине, ЕС и США этого не потерпят!
panthère lointaine: Желание войти в ЕС начинает им дорого обходиться.
tibere 37: Совершенно необходимо, чтобы ЕС и США ввели санкции против этих украинцев, которые смеют протестовать против гражданской войны.
DARIUS47: Что касается терроризма, его практикуют силы режима. Бомбардировки с воздуха, артобстрелы жилых домов, школ, больниц… И снайперы «Правого сектора» убивают людей на улицах.
cnc: И так по всей Украине. Население отказывается идти служить в принудительном порядке и дает об этом знать, блокируя доступ к военным базам, чтобы их детей и мужей не посылали на фронт. Близится Майдан-2.
lapetitevoix: «Антитеррористическая операция»... Почему вы в Le Figaro берете такие вещи с AFP? Или вы не в состоянии проводить собственные расследования того, что происходит и кто террорист? 39-45 – вам это ничего не напоминает?
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