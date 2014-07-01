CCTV: В Славянске детей от войны отвлекают играми

Пока в Славянске продолжаются стычки между украинскими военными и ополченцами, мирное население лишается имущества и бежит из своих домов, сообщает CCTV. В летних лагерях близ города, приютивших многих беженцев, работники пытаются всячески отвлечь детей от того, что происходит «за забором».

30 июня на востоке продолжились боевые действия между правительственными войсками Украины и народными ополченцами. В тот же день в Славянске украинские военные обстреляли местных представителей ополчения, как минимум, один мирный житель пострадал.

По словам местных жителей, правительственные войска начали обстрел ночью 30 июня и продолжали до самого утра. От снарядов пострадало множество зданий, серьезный ущерб был нанесен имуществу многих горожан. По меньшей мере, один мирный житель получил ранения.

ЖИТЕЛЬНИЦА СЛАВЯНСКА: … вот между шестью и семью часами утра. А ночью что было – это ужас. Но ночью хоть ничего не посыпалось, а то сейчас снаряд залетел между шестью и семью утра. Девочка пострадала одна. И вон хозяева стоят тоже в шоке – в ванной хоть были, живые остались.

Начиная с апреля этого года, ситуация на востоке Украине непрерывно ухудшалась. Многие жители восточной части страны были вынуждены покинуть свои дома. В окрестностях Славянска некоторые местные монастыри и детские летние лагеря служат приютом для людей, лишившихся крова.

ВИКТОРИЯ, работник летнего лагеря: Для детей мы проводим массу мероприятий. Поэтому стараемся поддерживать атмосферу, как будто за забором ничего не происходит. Чтобы дети как-то отвлекались, потому что есть и родители, есть родные и близкие, которые звонят, и вот иногда бывает, что это приводит к таким… нехорошим моментам – дети расстраиваются, они начинают плакать. Вот мы и стараемся как-то их отвлекать, работаем над этим.

Дата выхода в эфир 01 июля 2014 года.