Pussy Riot снова бросили музыкальный вызов власти

Судьба Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной не пугает оставшихся на свободе участниц скандальной панк-группы Pussy Riot, и они продолжают разоблачать президента Путина. Последний пример - их новый клип, посвященный российскому нефтегазовому сектору, который запретили сразу после его появления, сообщает N24.

Две ее участницы все еще сидят в российской колонии, но антиправительственную панк-группу Pussy Riot не запугать. Она вновь напоминает о себе выпуском новой песни. В ней звучат обвинения в том, что президент Путин и его друзья якобы присваивают выручку от нефтяных и газовых сделок. С репортажем - Андреа Омс.

Это видео, как и предыдущие, вряд ли обрадует главу Кремля Путина. Для того чтобы снять его, активистки из Pussy Riot на этот раз завладели установкой по добыче нефти. Как обычно, на девушках - маски и одежда кричащих цветов.

Они обливают портрет Игоря Сечина нефтью. По их мнению, глава государственного нефтяного концерна «Роснефть» помогает Путину «прикарманивать» огромные деньги, получаемые от нефтяных и газовых сделок. Об этом поют участницы панк-группы, издавая при этом пронзительные звуки.

ГРЕЛКА, участница Pussy Riot: Самое главное послание этого видео заключается в том, что Путин распределил все богатства страны среди своих друзей – нефтяных олигархов.

Кажется, что судьба двух заключенных коллег Нади Толоконниковой и Марии Алехиной не пугает оставшихся членов группы Pussy Riot. Обе девушки отбывают в колониях наказание сроком в два года лишения свободы. Причина – хулиганство во время выступления в церкви, где Путин тоже был обруган.

ГРЕЛКА: Конечно, мы боимся повторить судьбу Нади и Маши. Но если из этой акции что-то выйдет, то мы готовы к этому.

В России видео запретили сразу после его появления. Обидится ли кремлевский правитель Путин еще сильнее – покажет время.

Дата выхода в эфир 17 июля 2013 года.