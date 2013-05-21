Euronews

Взрывы в столице Дагестана унесли жизни 4 человек
В результате двойного теракта, который произошел в Махачкале в понедельник, по последним данным, погибло 4 человека. Еще 35 получили ранения, сообщает Euronews.

4 человека погибли и 35 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших в понедельник в Махачкале. Первый произошел у здания Службы судебных приставов, при этом никто не пострадал. Но через 15 минут, когда на месте уже работали оперативники, раздался второй взрыв.

Дата выхода в эфир 21 мая 2013 года. 

 

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Euronews Франция Европа
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