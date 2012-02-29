«Стабильность для россиян важнее демократии»

Как заявляют критики Владимира Путина, в годы его предыдущего президентства в России расцвели коррупция и чиновничий произвол. Но многие в стране помнят постсоветский хаос, а «железная хватка» Путина для них - гарантия того, что это не повторится, заявил на телеканале NHK бывший дипломат Акио Кавато.

У председателя российского правительства Владимира Путина классический имидж крутого парня. Он выступает за возрождение сильной России – и всё это время пользовался огромной поддержкой. Но теперь его популярность падает.

ТИТР: Россия без Путина!

Путин, который намерен вернуться на пост президента, столкнулся с неожиданным неприятием: люди говорят, что при нём в стране распространились коррупция и беззаконие, некоторые сотрудники правоохранительных органов требуют взятки.

Этот человек говорит, что хочет видеть Россию более приличной страной.

Путин твёрдо намерен вернуться. Он называет себя единственным, кто может поддержать в России экономический рост и стабильность. Путин говорит, что предстоит сделать ещё многое и что он непременно победит.

По словам этого политолога, победить Путина не по силам ни одному кандидату.

Сегодня мы проанализируем, в каком направлении будет двигаться Россия при Путине, в то время как общественное недовольство им растет.

ХИРОКО КУНИЯ, ведущая NHK: Вас приветствует программа Close-Up. В студии Хироко Куния. До президентских выборов в России остаётся всего неделя. Фаворитом гонки считают 59-летнего премьера Владимира Путина.

Путин занимал пост президента два срока: с 2000 по 2008 год. Сейчас он возглавляет правительство, и многие полагают, что реальная власть принадлежит именно ему. В случае победы на предстоящих выборах он, возможно, будет президентом ещё 12 лет.

Когда-то его рейтинг превышал 80 процентов. Но после заявлений о подтасовке голосов на парламентских выборах в декабре его популярность упала; по всей России стали проходить протесты против Путина.

Россия родилась 20 лет назад, после распада Советского Союза. При Борисе Ельцине, занимавшем тогда пост президента, в стране была введена демократия и рыночная экономика. Но из-за политического и экономического хаоса Россия оказалась на пороге краха.

На смену Ельцину пришёл Путин, пообещавший возродить сильную Россию. Он расширил полномочия правительства и воспользовался огромными запасами энергоносителей, чтобы добиться быстрого экономического роста.

Так почему же россияне им недовольны? Многие участники акций протеста говорят, что их общество заходит в тупик.

По мере приближения выборов популярность набирает эта песня.

ТИТР: В России сейчас всё так запутанно, и понять это так и не получится. Только психи голосуют за Путина; психи очень Путину рады.

В Интернете критику в адрес Путина можно увидеть повсюду.

ТИТР: Этим всё и кончится.

Это видео высмеивает президентские выборы. Путин допускает фальстарт, стреляет в других кандидатов из пистолета и бежит впереди всех. Запыхавшись, он подтягивает финишную ленту к себе. Похоже, ему отчаянно хочется вернуться на пост президента.

Эта гражданская группа организовывает митинги против Путина. Участников они набирают по Интернету.

ТИТР: Митинг начнём в 14:00.

Многие члены организации – владельцы фирм. Они живут в пригородах Москвы. По их мнению, при Путине бюрократы стали ещё более коррумпированными.

Этот участник говорит, что из-за коррупции ему пришлось нелегко. Другой отмечает, что если в стране ничего не изменится, он не сможет продолжать вести свой бизнес.

ТИТР: Роман Коба, 42 года.

Главный участник группы – Роман Коба – занимается застройкой. Десять лет назад его компания разработала план по превращению подмосковного парка в рекреационный комплекс. Объём инвестиций должен был составить 125 миллионов долларов. Коба говорит, что хотел создать такой комплекс, какого в России ещё не было. Он запустил проект после того, как на политической арене появился Путин.

Тогда Россия ещё боролась с постсоветским хаосом и серьёзным финансовым кризисом. Курс национальной валюты – рубля – рухнул. Люди ринулись в банки, чтобы снять свои сбережения. Когда Путин стал президентом, он увеличил полномочия правительства и направил прибыль от продажи нефти и других энергоресурсов на развитие экономики.

По словам Путина, чтобы развиваться дальше, Россия должна быть сильной страной.

Вскоре после того как Коба начал заниматься своим проектом, он столкнулся с большим препятствием: местные власти требовали огромных взяток. Кобе пришлось подать более двухсот заявлений по вопросам строительных материалов, проверки грунта и так далее. По его словам, за каждое заявление чиновники требовали взятки.

Коба рассказал, что за этот лист бумаги ему пришлось заплатить 500 долларов. Он называет это безумием, но не удовлетворив запросы властей, он не мог даже начать строительство.

В конечном счёте спустя шесть лет после запуска проекта Коба начал строительство. Но требования взяточников росли. Однажды к нему без предупреждения пришёл милиционер и заявил, что его фирму подозревают в мошенничестве. Коба понятия не имел, о чём речь, и тайно записал разговор на диктофон.

Милиционер говорит, что пришёл провести расследование по указу сверху. Коба спрашивает, о чём он. Милиционер отвечает, что скоро приедет его начальник и Кобу оставят в покое, если он даст начальнику денег.

Коба говорит, что путинские ставленники выколачивают из него и других предпринимателей деньги. Он говорит, что хотел бы заклеймить их позором.

Критику вызывает и экономическая политика Путина. В городе Тольятти в Центральной России находится основная производственная база компании «АВТОВАЗ», крупнейшего российского автопроизводителя. Тольяттинский завод до сих пор производит модели, которые продаются ещё с советских времен. Там работает около 70 тысяч людей.

Бизнес у автопроизводителя идет вяло – из-за иностранной конкуренции. Остро стоят проблемы модернизации производственного оборудования и реформы управления.

Три года назад Путин посетил завод и пообещал финансовую помощь, так чтобы компания смогла реструктурировать свою деятельность. Путин пообещал, что государство окажет «АВТОВАЗу» всемерную поддержку и обеспечит сохранение рабочих мест.

С тех пор правительство предоставило компании кредит свыше 2,5 миллиардов долларов. Однако в компании, как и прежде, большие деньги идут топ-менеджерам, а эффективность так и не выросла: результат огромных финансовых вливаний оказался незначительным, компания уволила более 200 тысяч сотрудников.

ТИТР: Валентина Ерисова, 48 лет.

Работницу завода Валентину Ерисову предупредили, что через три месяца она лишится работы. Её ежемесячная зарплата снизилась до 250 долларов. Она едва сводит концы с концами.

Она говорит, что купить ей хотелось бы многое, но позволить себе это она не может. Ерисова ожидала, что Путин поможет улучшить ситуацию в компании, но теперь не так в этом уверена. Она говорит, что доверяла Путину и голосовала за него, потому что надеялась, что он повысит уровень её жизни.

За неделю до выборов 30 тысяч человек выступили с антипутинским протестом, образовав в Москве живую цепь длиной в 15 километров. Всё больше людей выражают своё разочарование и недовольство Путиным.

Эта женщина говорит, что больше не может терпеть того, что разрыв между богатыми и бедными продолжает расти.

Этот мужчина надеется, что Россия станет обычной страной, где соблюдаются законы.

ХИРОКО КУНИЯ: У нас в студии Акио Кавато, старший научный сотрудник Токийского фонда, бывший министр-посланник в японском посольстве в России и эксперт в области российской политики и общества.

Люди, которых мы видели в этом сюжете, говорят, что больше не могут мириться с текущей ситуацией в России и надеются, что Россия станет обычной страной. Всё это доказывает, что россияне недовольны, они чувствуют застой.

АКИО КАВАТО, старший научный сотрудник Токийского фонда: Россиянам очень сложно делать то, что им хочется. Особенно – какие-то значимые вещи. Каждый год я преподаю в бизнес-школе МГУ, и студенты проявляют в своих деловых планах всё меньше инициативы. Начать какой-нибудь венчурный бизнес для них теперь нереально. Им по большому счету остаётся три варианта: стать госчиновниками, пойти в госкорпорации или уехать в другую страну. Некоторые говорят мне, что уедут из страны, поскольку осуществить свои мечты в России сложно.

ХИРОКО КУНИЯ: Один из людей в показанном сюжете сказал, что госчиновники требовали у него взятку в 500 долларов за принятие документа на проект новой застройки. Также он заявил, что на реализацию проектов уходит много времени. Мне кажется, безудержная коррупция мешает обычным людям достичь своих целей. Почему при Путине сложилась такая ситуация?

АКИО КАВАТО: Жертвами коррупции в России становятся не все – только те, кто хочет начать новый бизнес или попробовать что-то новое. Число людей на антиправительственных митингах весьма ограниченное: они представляют менее десяти процентов всего населения. Около трети населения поддерживают протестные выступления, а другая треть или около того выступает против протестов. Другие жители вообще не выказывают интереса. Думаю, что жертвами коррупции становятся люди целеустремленные и представляющее верхний слой российского общества.

ХИРОКО КУНИЯ: Почему же эта система, созданная администрацией Путина, привела к коррупции?

АКИО КАВАТО: Россия – огромная страна. На то, чтобы выделяемые центральными властями средства добрались до Дальнего Востока, уходят месяцы. Поэтому страной могут управлять только лидеры с железной хваткой. В конце первого президентского срока Путина началась централизацию власти.

Эра Ельцина, девяностые, была временем свободы и демократии, но в России царил хаос, и многие ждали, когда же он закончится. В свой первый срок Путин воспользовался подходящим моментом, чтобы централизовать власть. Бывшие агенты КГБ, которые поддерживали кремлёвскую администрацию, похоже, решили, что теперь могут делать всё, что им угодно, и стали злоупотреблять властью. А чиновники рангом пониже рассудили, что могут делать то же самое.

ХИРОКО КУНИЯ: Считается, что Россия сильно зависит от доходов от продажи энергоресурсов и нефти. Российская автомобильная компания, о которой говорилось в сюжете, продолжает выпускать модели восьмидесятых годов и получает огромные государственные субсидии. Почему в России не появились конкурентоспособные компании, даже после того как страна перешла к рыночной экономике?

АКИО КАВАТО: Потому что к рыночной экономике Россия вообще-то не перешла. Нет для этого подходящих условий. Чтобы приватизировать компанию нужно продать её акции, но в девяностые денег на российском рынке было недостаточно. Даже если фирмы переходят в частные руки, не хватает менеджеров, чтобы ими управлять. В России особенно острая нехватка менеджеров среднего звена, таких как начальники отделов и их помощники. Нет там и крупных брендов.

ХИРОКО КУНИЯ: А производство?

АКИО КАВАТО: В секторе производства нет системы поставок. В советское время оборонные контракты составляли примерно 70 процентов сектора. Производить товары широкого потребления Россия не умеет, и в ней по-прежнему нет системы поставок, чтобы такое производство наладить.

К примеру, студенты бизнес-школы МГУ разработали план создания фабрики по производству школьной формы. Но пожаловались на то, что у фабрики не будет системы снабжения. В России нет высококачественной ткани для производства высококачественной формы. Нет в стране и высококачественных нитей для производства высококачественной ткани. Хороших пуговиц и красителей тоже нет. Производить что-то очень сложно.

ХИРОКО КУНИЯ: Спасибо, господин Кавато. А теперь посмотрим, почему многие россияне, несмотря на растущее недовольство, планируют голосовать за Путина.

На прошлой неделе Путин провёл масштабный митинг, собравший 130 тысяч человек. Он заявил, что, если он проиграет на выборах, Россия не сможет сохранять экономический рост и стабильность. По словам Путина, предстоит сделать ещё очень многое. Он также сказал, что точно победит, чтобы защитить Россию.

У Олеси Плаксиной своё турагентство. Вместе с ней на митинге было около тысячи её друзей и другие люди.

Плаксина говорит, что пришла на митинг, чтобы помочь Путину выиграть, потому что не хочет политического хаоса. Компания Плаксиной в основном предлагает туры за рубеж. При Путине с развитием страны выросли и доходы компании. Она считает, что возвращение Путина на пост президента необходимо, чтобы её бизнес двигался вперёд. По словам Плаксиной, без Путина её бизнес не сможет продолжаться. Залог в стабильности, говорит она.

Россияне помнят тяжёлые времена после распада Советского Союза. Те, кто опасается повторения той неразберихи, поддерживают Путина.

Этот мужчина говорит, что благодаря Путину люди могут жить так, как живут. А этот человек утверждает, что Путин – единственный возможный президент, который может поддерживать в России стабильность.

В предстоящих президентских выборах участвуют Путин и ещё четыре кандидата. Среди них лидеры коммунистической и крайне правой партий, которых электорат которых ограничен.

ТИТР: Григорий Явлинский, «Яблоко».

Либеральный политик, который, как ожидалось, мог бы заручиться поддержкой избирателей, настроенных против Путина, был отстранен от участия – документы, прилагавшиеся к его заявке, сочли недействительными.

ТИТР: Михаил Ходорковский, бывший глава крупнейшей российской нефтяной компании.

Владелец крупной нефтяной компании, в котором видели конкурента в борьбе за президентское кресло, девять лет назад был арестован по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях, признан виновным и сейчас отбывает тюремное заключение.

Иными словами, все политические противники Путина были устранены.

ТИТР: Москва, 24 февраля.

Сторонники Путина пытаются увеличить поддержку за счёт привлечения молодёжи, которая, как говорят, не особенно интересуется политикой.

В этот день агитаторы провели встречу со студентами одного из московских вузов. На вопрос студента, превратит ли Путин Россию в великую страну, если станет президентом, агитатор ответил, что Путин уже прилагает все усилия, чтобы Россия стала сильной страной, и призвал учащихся сравнить Путина с другими кандидатами и представить себе, что случится, если президентом станет кто-нибудь другой.

В лагере Путина считают, что поддержка молодых избирателей важна для долгосрочной перспективы пребывания Путина на посту президента.

Агитатор из партии «Единая Россия» говорит, что Путин победит, если завоюет сердца молодёжи.

Кроме того, Путин усиливает давление на те средства массовой информации, которые отзываются о его кампании критически.

ТИТР: 18 января.

В середине января Путин собрал руководителей телеканалов, радиостанций и газет. На встрече он обвинил одну из радиостанций в предвзятости репортажей. По словам Путина, возникает ощущение, будто станция в своих репортажах ежедневно поливает его поносом. Спустя месяц главный редактор радиостанции был снят с должности.

Банковский счёт владельца одной из газет, продолжавшей публиковать статьи с критикой в адрес Путина, был заморожен – как сообщили, из-за незаконных финансовых операций.

Эта представительница газеты заявляет, что Путин, вероятно, пытается оказать на неудобные СМИ давление.

Чтобы победить на выборах, Путин использует все средства и, несмотря на беспрецедентную критику, похоже, твёрдо настроен на победу.

ХИРОКО КУНИЯ: Господин Кавато, лагерь Путина, очевидно, подавляет всех возможных кандидатов-конкурентов и оказывает давление на те СМИ, которые критикуют Путина. Но это ведь противоречит принципам демократии.

АКИО КАВАТО: Определённо, противоречит. Но в девяностые годы в России царили хаос и нищета: инфляция за два года составила шесть тысяч процентов, люди лишились своих сбережений, пенсионеры по шесть часов стояли на улице в пятнадцатиградусный мороз, выпрашивая денег на молоко. Вот на что была похожа Россия. В происходившем эти люди винят демократию и экономические реформы. И сейчас, по данным соцопросов, стабильность для россиян важнее демократии.

ХИРОКО КУНИЯ: Вы хотите сказать, что те, у кого из-за инфляции не было ни работы, ни воды, ни газа, до сих пор помнят, с какими неудобствами им пришлось столкнуться?

АКИО КАВАТО: Они лишились своих сбережений. Зарплату им не платили. А даже если бы и платили, хлеб наутро дорожал вдвое.

ХИРОКО КУНИЯ: Путин, похоже, твёрдо настроен на победу. Но за время своей кампании он услышал столько общественного недовольства – как, по-вашему, он станет руководить страной, если его снова изберут?

АКИО КАВАТО: Я общался по электронной почте с пятью друзьями из России и спрашивал насчёт будущего результата. Большинство ответили, что Путин, скорее всего, так представит итоги голосования, чтобы всё выглядело, как честная победа в первом туре.

Также они сказали, что антиправительственные мероприятия могут ещё какое-то время продолжаться, но потом, скорее всего, внезапно прекратятся. По их словам, власть будет действовать как репрессивными мерами, так и реформами.

ХИРОКО КУНИЯ: Но если нынешний застой продолжится, это подорвёт доверие к руководству. Есть ли вероятность того, что реформы будут проводиться по-настоящему.

АКИО КАВАТО: Бывшие агенты КГБ, поддерживающие власть, могут начать готовить Путину преемника. Что же касается экономики, России необходимо стать чуть более открытой для иностранных инвесторов и проводить стабильное стимулирование таких инвестиций в течение примерно десяти лет.

ХИРОКО КУНИЯ: Спасибо, что нашли для нас время, господин Кавато.

Дата выхода в эфир 29 февраля 2012 года.