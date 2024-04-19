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Аналитик Соболев не исключил переход юаня на плавающий курс в будущем

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Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий компании «Альфа-Форекс» Спартак Соболев предупредил, что инвесторам, решившим вложиться в юань, следует учитывать риски его существенной девальвации.
Аналитик Соболев не исключил переход юаня на плавающий курс в будущем
  • AFP

Коридор колебаний курса этой валюты определён НБК, объяснил эксперт Life.ru.

«При необходимости поддержки экономического роста китайский регулятор может расширять верхнюю границу этого коридора или вовсе перейти к плавающему курсу в долгосрочной перспективе», — отметил Соболев.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер выразил мнение, что покупать юань лучше, когда его курс опустится ближе к 12,5 рубля.

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