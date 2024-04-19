Аналитик Соболев не исключил переход юаня на плавающий курс в будущем

Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий компании «Альфа-Форекс» Спартак Соболев предупредил, что инвесторам, решившим вложиться в юань, следует учитывать риски его существенной девальвации.

Коридор колебаний курса этой валюты определён НБК, объяснил эксперт Life.ru.

«При необходимости поддержки экономического роста китайский регулятор может расширять верхнюю границу этого коридора или вовсе перейти к плавающему курсу в долгосрочной перспективе», — отметил Соболев.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер выразил мнение, что покупать юань лучше, когда его курс опустится ближе к 12,5 рубля.