Аналитик Соболев не исключил переход юаня на плавающий курс в будущем
- AFP
Коридор колебаний курса этой валюты определён НБК, объяснил эксперт Life.ru.
«При необходимости поддержки экономического роста китайский регулятор может расширять верхнюю границу этого коридора или вовсе перейти к плавающему курсу в долгосрочной перспективе», — отметил Соболев.
Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер выразил мнение, что покупать юань лучше, когда его курс опустится ближе к 12,5 рубля.