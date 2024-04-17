Экономист Зельцер высказался о ситуации с курсом юаня
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative
В беседе с «Газетой.Ru» специалист допустил, что пиком по юаню могут оказаться и наблюдаемые 13 рублей, поэтому покупать эту валюту сейчас не стоит.
Как отметил Зельцер, свою роль в данном случае играет фактор нормативов репатриации выручки экспортёров — в апреле заканчивается срок действия осеннего указа, а участники валютного рынка могут спекулятивно «разыгрывать» этот фактор.
Ранее доцент кафедры экономики и финансов Пермского политеха Валерия Агеева дала рекомендации начинающим инвесторам.