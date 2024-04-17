RT в Telegram
Подпишись

Экономист Зельцер высказался о ситуации с курсом юаня

Короткая ссылка
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер выразил мнение, что покупать юань лучше, когда его курс опустится ближе к 12,5 рубля.
Экономист Зельцер высказался о ситуации с курсом юаня
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

В беседе с «Газетой.Ru» специалист допустил, что пиком по юаню могут оказаться и наблюдаемые 13 рублей, поэтому покупать эту валюту сейчас не стоит.

Как отметил Зельцер, свою роль в данном случае играет фактор нормативов репатриации выручки экспортёров — в апреле заканчивается срок действия осеннего указа, а участники валютного рынка могут спекулятивно «разыгрывать» этот фактор.

Ранее доцент кафедры экономики и финансов Пермского политеха Валерия Агеева дала рекомендации начинающим инвесторам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить