Экономист Зельцер высказался о ситуации с курсом юаня

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер выразил мнение, что покупать юань лучше, когда его курс опустится ближе к 12,5 рубля.

В беседе с «Газетой.Ru» специалист допустил, что пиком по юаню могут оказаться и наблюдаемые 13 рублей, поэтому покупать эту валюту сейчас не стоит.

Как отметил Зельцер, свою роль в данном случае играет фактор нормативов репатриации выручки экспортёров — в апреле заканчивается срок действия осеннего указа, а участники валютного рынка могут спекулятивно «разыгрывать» этот фактор.

Ранее доцент кафедры экономики и финансов Пермского политеха Валерия Агеева дала рекомендации начинающим инвесторам.