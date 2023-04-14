Директор Маршавин: Россия активно участвует в обсуждении реформы Всемирного банка

Россия принимает активное участие в обсуждении реформы Всемирного банка, заявил исполнительный директор по России и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин.

«Мы активно участвуем в недавно начавшемся процессе обсуждения реформы Всемирного банка — так называемой эволюционной дорожной карты», — цитирует РИА Новости Маршавина.

Он выразил мнение, что банк остаётся одной из немногих платформ, где всё ещё возможен полноценный диалог по широкому кругу тем международного развития.

Ранее глава Всемирного банка Дэвид Малпасс призвал искать пути выхода из тупика с обслуживанием и реструктуризацией долгов беднейших стран мира.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что уязвимость глобальной экономики выросла на фоне стремления центробанков разных стран мира сдержать высокую инфляцию.

Она также отметила, что фрагментация международной торговли обойдётся в 7% мирового ВВП.