Вице-премьер Оверчук: Всемирный банк должен вернуться в конструктивный режим
- РИА Новости
«Глобальные вызовы современности требуют возвращения работы этого международного института в конструктивный режим и совместной концентрации всех его участников на решении проблем бедности и оказании скоординированной поддержки нуждающимся развивающимся странам», — цитирует его РИА Новости.
Оверчук отметил, что отдельным странам следует оставить попытки политизации деятельности Всемирного банка.
Ранее глава Всемирного банка Дэвид Малпасс призвал искать пути выхода из тупика с обслуживанием и реструктуризацией долгов беднейших стран мира.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что уязвимость глобальной экономики выросла на фоне стремления центробанков разных стран мира сдержать высокую инфляцию.
Она также отметила, что фрагментация международной торговли обойдётся в 7% мирового ВВП.