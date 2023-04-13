Вице-премьер Оверчук: Всемирный банк должен вернуться в конструктивный режим

Всемирный банк должен вернуться в конструктивный режим и сконцентрироваться на проблемах бедности и поддержке нуждающихся стран, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

«Глобальные вызовы современности требуют возвращения работы этого международного института в конструктивный режим и совместной концентрации всех его участников на решении проблем бедности и оказании скоординированной поддержки нуждающимся развивающимся странам», — цитирует его РИА Новости.

Оверчук отметил, что отдельным странам следует оставить попытки политизации деятельности Всемирного банка.

Ранее глава Всемирного банка Дэвид Малпасс призвал искать пути выхода из тупика с обслуживанием и реструктуризацией долгов беднейших стран мира.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что уязвимость глобальной экономики выросла на фоне стремления центробанков разных стран мира сдержать высокую инфляцию.

Она также отметила, что фрагментация международной торговли обойдётся в 7% мирового ВВП.