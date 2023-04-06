Глава МВФ: фрагментация международной торговли обойдётся в 7% мирового ВВП

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что фрагментация международной торговли обойдётся в 7% мирового ВВП.
Глава МВФ: фрагментация международной торговли обойдётся в 7% мирового ВВП
  • РИА Новости

«Наш анализ показывает, что долгосрочные издержки торговой фрагментации могут достигать 7% глобального ВВП. Это примерно эквивалент совокупного годового ВВП Германии и Японии», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим она добавила, что «технологическое размежевание» обойдётся для ряда стран потерей до 12% их ВВП.

Ранее сообщалось, что МВФ ожидает усиления рисков для финансового сектора после проблем банков в США и Европе.

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