Глава МВФ: фрагментация международной торговли обойдётся в 7% мирового ВВП

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что фрагментация международной торговли обойдётся в 7% мирового ВВП.

«Наш анализ показывает, что долгосрочные издержки торговой фрагментации могут достигать 7% глобального ВВП. Это примерно эквивалент совокупного годового ВВП Германии и Японии», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим она добавила, что «технологическое размежевание» обойдётся для ряда стран потерей до 12% их ВВП.

Ранее сообщалось, что МВФ ожидает усиления рисков для финансового сектора после проблем банков в США и Европе.