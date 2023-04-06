Глава МВФ: фрагментация международной торговли обойдётся в 7% мирового ВВП
- РИА Новости
«Наш анализ показывает, что долгосрочные издержки торговой фрагментации могут достигать 7% глобального ВВП. Это примерно эквивалент совокупного годового ВВП Германии и Японии», — цитирует её РИА Новости.
Вместе с этим она добавила, что «технологическое размежевание» обойдётся для ряда стран потерей до 12% их ВВП.
Ранее сообщалось, что МВФ ожидает усиления рисков для финансового сектора после проблем банков в США и Европе.