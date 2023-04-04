МВФ ожидает усиления рисков для финансового сектора после проблем банков в США и Европе

Международный валютный фонд опубликовал прогноз, согласно которому эксперты фонда ожидают усиления рисков для финансового сектора после проблем банков в США и Европе.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ фонда.

«Недавние сложности с рядом банков в Соединённых Штатах и Европе являются мощным напоминанием о скоплении повышенных финансовых уязвимостей, годами создаваемых низкими ставками, сжатой волатильностью и значительной ликвидностью. Подобные риски могут усилиться в ближайшие месяцы на фоне продолжающегося ужесточения монетарной политики по всему миру», — говорится в прогнозе.

В организации отметили, что в связи со складывающейся ситуации необходимо защитить очень много структур и организаций финансового сектора, при этом нельзя ограничивать только банками. Так, по заявлению МВФ, важную роль в глобальной финансовой системе играют пенсионные фонды, небанковские финансовые посредники, страховщиков и хедж-фонды.

Ранее МВФ улучшил прогноз экономики России на следующие два года.