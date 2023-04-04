МВФ ожидает усиления рисков для финансового сектора после проблем банков в США и Европе

Короткая ссылка
Международный валютный фонд опубликовал прогноз, согласно которому эксперты фонда ожидают усиления рисков для финансового сектора после проблем банков в США и Европе.
МВФ ожидает усиления рисков для финансового сектора после проблем банков в США и Европе
  • AP
  • © Ted Shaffrey

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ фонда.

«Недавние сложности с рядом банков в Соединённых Штатах и Европе являются мощным напоминанием о скоплении повышенных финансовых уязвимостей, годами создаваемых низкими ставками, сжатой волатильностью и значительной ликвидностью. Подобные риски могут усилиться в ближайшие месяцы на фоне продолжающегося ужесточения монетарной политики по всему миру», — говорится в прогнозе.

В организации отметили, что в связи со складывающейся ситуации необходимо защитить очень много структур и организаций финансового сектора, при этом нельзя ограничивать только банками. Так, по заявлению МВФ, важную роль в глобальной финансовой системе играют пенсионные фонды, небанковские финансовые посредники, страховщиков и хедж-фонды.

Ранее МВФ улучшил прогноз экономики России на следующие два года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить