Глава Всемирного банка призвал найти выход из тупика с долгами бедных стран

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Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс призвал искать пути выхода из тупика с обслуживанием и реструктуризацией долгов беднейших стран мира.

«Решение тупикового положения с реструктуризациями долга, особенно в беднейших странах мира, будет в центре обсуждений (на предстоящей весенней сессии. — RT)», — заявил он.

Малпасс сообщил о планах обсудить соответствующую проблему с главами финансовых ведомств Индии, Эфиопии, Ямайки, а также с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

«Я хотел бы увидеть серьёзное обсуждение долгового «тупика», а именно формальную приостановку обслуживания долга по запросу страны-должника в начале процесса реструктуризации долга», — пояснил он.

Ранее Георгиева заявила, что уязвимость глобальной экономики выросла на фоне стремления центробанков разных стран мира сдержать высокую инфляцию.

Она также отметила, что фрагментация международной торговли обойдётся в 7% мирового ВВП.

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