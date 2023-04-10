Глава Всемирного банка призвал найти выход из тупика с долгами бедных стран
«Решение тупикового положения с реструктуризациями долга, особенно в беднейших странах мира, будет в центре обсуждений (на предстоящей весенней сессии. — RT)», — заявил он.
Малпасс сообщил о планах обсудить соответствующую проблему с главами финансовых ведомств Индии, Эфиопии, Ямайки, а также с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
«Я хотел бы увидеть серьёзное обсуждение долгового «тупика», а именно формальную приостановку обслуживания долга по запросу страны-должника в начале процесса реструктуризации долга», — пояснил он.
Ранее Георгиева заявила, что уязвимость глобальной экономики выросла на фоне стремления центробанков разных стран мира сдержать высокую инфляцию.
Она также отметила, что фрагментация международной торговли обойдётся в 7% мирового ВВП.