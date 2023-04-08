Глава МВФ Георгиева заявила об уязвимости мировой экономики из-за хрупкости системы
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По её оценкам, хрупкость системы грозит финансовой нестабильностью.
Во время выступления Георгиева отметила, что не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они были низкими так долго, и не было бы никаких уязвимостей.
«Что-то должно сделать бум», — предупредила она. Её слова приводит РБК.
Ранее она отметила, что фрагментация международной торговли обойдётся в 7% мирового ВВП.