Глава МВФ Георгиева заявила об уязвимости мировой экономики из-за хрупкости системы

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Уязвимость глобальной экономики выросла на фоне стремления центробанков разных стран мира сдержать высокую инфляцию, считает директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Глава МВФ Георгиева заявила об уязвимости мировой экономики из-за хрупкости системы
  • AFP
  • © Tobias SCHWARZ

По её оценкам, хрупкость системы грозит финансовой нестабильностью.

Во время выступления Георгиева отметила, что не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они были низкими так долго, и не было бы никаких уязвимостей.

«Что-то должно сделать бум», — предупредила она. Её слова приводит РБК.

Ранее она отметила, что фрагментация международной торговли обойдётся в 7% мирового ВВП.

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