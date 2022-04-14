Глава Минздрава ФРГ Лаутербах шокирован сообщениями о планировавших его похищение

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Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах, комментируя задержание четырёх человек, подозреваемых в подготовке его похищения, заявил, что шокирован.
Глава Минздрава ФРГ Лаутербах шокирован сообщениями о планировавших его похищение
  • AP
  • © Michael Sohn

«Я шокирован проведённым расследованием о событиях, про которые сегодня сообщается», — приводит слова министра РИА Новости.

Лаутербах также поблагодарил полицейских и следователей за хорошую защиту и бдительность.

Как пишет Der Spiegel, в ходе расследования были проведены обыски и аресты по подозрению в подготовке взрывов и других актов насилия. Следователи изъяли большое количество оружия и боеприпасов и арестовали четырёх подозреваемых.

По версии следствия, целью членов группы было уничтожение объектов электроснабжения, чтобы вызвать длительное отключение электроэнергии по всей стране. 

В заявлении властей также говорится, что «похищение известных общественных деятелей было частью планов».

Уточняется, что речь, в частности, шла о похищении министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха.

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