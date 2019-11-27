Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра

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Официальный представитель российского предпринимателя Олега Дерипаски опроверг информацию о том, что бизнесмена лишили кипрского гражданства, передаёт ТАСС.
Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра
  • РИА Новости

«Информация о лишении Олега Дерипаски гражданства Кипра не соответствует действительности. Он не получал от правительства Кипра никаких официальных уведомлений о статусе своего гражданства», — сказал представитель.

Он также выразил возмущение тем, что Кипр «подвергается беспрецедентному давлению со стороны США для создания сложностей российскому бизнесу».

Ранее газета Politis назвала имена россиян, у которых якобы решили отобрать «золотые паспорта». В списке среди прочих фигурировал Дерипаска.

В Кремле этот вопрос назвали внутренним делом Кипра.

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