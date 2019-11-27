В Кремле оценили сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра

Вопрос с лишением российского предпринимателя Олега Дерипаски кипрского гражданства не имеет отношения к Кремлю, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это внутреннее дело Кипра, то есть это касается Кипра и самого Дерипаски​​​», — пояснил он.

О лишении бизнесмена гражданства Кипра ранее сообщила газета Politis. Как отмечает Forbes, издание узнало имена россиян, у которых решили отобрать «золотые паспорта». Помимо Дерипаски, в списке фигурируют ещё двое финансистов и их родственники.

В начале ноября кипрские власти рассказали о планах лишить гражданства 26 человек, включая девять россиян, которые получили «золотые паспорта» за инвестирование в экономику государства.