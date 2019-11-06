Кипр намерен лишить девятерых россиян «золотых паспортов»

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Министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис сообщил, что кипрские власти планируют лишить гражданства 26 человек, которые получили «золотые паспорта» за инвестирование в экономику страны. Среди них девять граждан России.
Кипр намерен лишить девятерых россиян «золотых паспортов»
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«Кабинет (министров. — RT) принял решение инициировать процесс аннулирования гражданства Кипра 26 граждан», — цитирует ТАСС Петридиса.

Как сообщает издание Philenews, среди этих 26 человек девять являются гражданами России.

В начале августа 2018 года еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова заявила о необходимости тщательнее проводить проверку при предоставлении гражданства, в частности, выдаче так называемых «золотых паспортов».

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