Кипр намерен лишить девятерых россиян «золотых паспортов»
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«Кабинет (министров. — RT) принял решение инициировать процесс аннулирования гражданства Кипра 26 граждан», — цитирует ТАСС Петридиса.
Как сообщает издание Philenews, среди этих 26 человек девять являются гражданами России.
В начале августа 2018 года еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова заявила о необходимости тщательнее проводить проверку при предоставлении гражданства, в частности, выдаче так называемых «золотых паспортов».