Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Сирии

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Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом ситуацию в Сирии, на Украине и вокруг иранской ядерной сделки,
Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Сирии
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны «обсудили ситуацию в Сирии, в частности, в контексте запуска в Женеве 30 октября работы Конституционного комитета».

Также сообщается, что «особое внимание на встрече было уделено вопросам стратегической стабильности, сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, перспективам урегулирования кризиса на Украине».

В конце сентября в МИД Ирана обвинили Францию, Германию и Великобританию в невыполнении своих обязательств по соблюдению условий СВПД без одобрения США.

6 ноября началась четвёртая фаза сокращения Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Тегеран начал обогащение урана на объекте в Фордо.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение части обязательств по ядерной программе реакцией на агрессивный прессинг США.

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