Рябков поговорил с коллегой из Ирана о ситуации в Персидском заливе
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- РИА Новости
«Мы обсудили ситуацию, которая вызывает растущую озабоченность. Она имеет несколько измерений. Одно из них — это непрекращающиеся попытки определённых сил, региональных и внерегиональных, дальше нагнетать ситуацию в Персидском заливе. Другая сторона этого дела — сложности с обеспечением устойчивого выполнения СВПД», — сказал Рябков журналистам, его слова приводит РИА Новости.
Замминистра призвал дать шанс дипломатии.
«Идеи есть, их немало, при наличии политической воли они могут быть реализованы», — подчеркнул он.
В конце сентября в МИД Ирана обвинили Францию, Германию и Великобританию в невыполнении своих обязательств по соблюдению условий СВПД без одобрения США.
6 ноября началась четвёртая фаза сокращения Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Тегеран начал обогащение урана на объекте в Фордо.
Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение части обязательств по ядерной программе реакцией на агрессивный прессинг США.