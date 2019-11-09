Рябков поговорил с коллегой из Ирана о ситуации в Персидском заливе

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с коллегой из Ирана Аббасом Аракчи, стороны обсудили иранскую ядерную сделку и напряжение в Персидском заливе.

«Мы обсудили ситуацию, которая вызывает растущую озабоченность. Она имеет несколько измерений. Одно из них — это непрекращающиеся попытки определённых сил, региональных и внерегиональных, дальше нагнетать ситуацию в Персидском заливе. Другая сторона этого дела — сложности с обеспечением устойчивого выполнения СВПД», — сказал Рябков журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Замминистра призвал дать шанс дипломатии.

«Идеи есть, их немало, при наличии политической воли они могут быть реализованы», — подчеркнул он.

В конце сентября в МИД Ирана обвинили Францию, Германию и Великобританию в невыполнении своих обязательств по соблюдению условий СВПД без одобрения США.

6 ноября началась четвёртая фаза сокращения Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Тегеран начал обогащение урана на объекте в Фордо.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение части обязательств по ядерной программе реакцией на агрессивный прессинг США.