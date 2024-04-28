РИА Новости: на Украине умер историк Пётр Толочко
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Как сказано в заявлении, он умер на 87-м году жизни в больнице Феофания под Киевом.
Сообщается, что причиной смерти стал комплекс разных болезней.
В материале сказано, что Толочко был сторонником объективности в науке, противником политизации истории и поддерживал единство трёх славянских народов — русских, украинцев и белорусов.
В феврале на 90-м году жизни скончался один из основоположников российской школы клинической фармакологии, академик РАН Владимир Кукес.
9 апреля стало известно, что лауреат Нобелевской премии и профессор Эдинбургского университета Питер Хиггс умер на 95-м году жизни.