В Сеченовском университете сообщили о смерти Владимира Кукеса
- Gettyimages.ru
«Ушёл из жизни один из основоположников отечественной школы клинической фармакологии, профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Сеченовского университета Минздрава России академик РАН Владимир Григорьевич Кукес», — говорится на сайте Сеченовского университета.
Учёный внёс большой вклад в развитие отечественной фармакологии как науки — он первым предложил изучать комплексные вопросы клинической фармакологии, включающие исследование фармакокинетики, фармакодинамики, взаимодействия и побочного действия лекарственных средств.
Кроме того, Кукес разработал методы определения концентрации препаратов в разных биосредах организма.
Ранее стало известно, что один из создателей вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» — заместитель директора по научной работе Института вирусологии имени Д.И. Ивановского Борис Народицкий — умер в возрасте 82 лет.
В декабре в возрасте 74 лет скончался физик, академик Российской академии наук Алексей Старобинский.