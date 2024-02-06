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В Сеченовском университете сообщили о смерти Владимира Кукеса

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На 90-м году жизни скончался один из основоположников российской школы клинической фармакологии, академик РАН Владимир Кукес.
В Сеченовском университете сообщили о смерти Владимира Кукеса
  • Gettyimages.ru

«Ушёл из жизни один из основоположников отечественной школы клинической фармакологии, профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Сеченовского университета Минздрава России академик РАН Владимир Григорьевич Кукес», — говорится на сайте Сеченовского университета.

Учёный внёс большой вклад в развитие отечественной фармакологии как науки — он первым предложил изучать комплексные вопросы клинической фармакологии, включающие исследование фармакокинетики, фармакодинамики, взаимодействия и побочного действия лекарственных средств.

Кроме того, Кукес разработал методы определения концентрации препаратов в разных биосредах организма.

Ранее стало известно, что один из создателей вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» — заместитель директора по научной работе Института вирусологии имени Д.И. Ивановского Борис Народицкий — умер в возрасте 82 лет.

В декабре в возрасте 74 лет скончался физик, академик Российской академии наук Алексей Старобинский.

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