Гуаидо: оппозиция Венесуэлы направит делегацию на ГА ООН

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро намерены направить делегацию на 74-ю Генеральную Ассамблею ООН.
Гуаидо: оппозиция Венесуэлы направит делегацию на ГА ООН
  • Reuters

«Мы сформировали делегацию, которая будет представлять наше правительство и всех венесуэльцев на следующей неделе на 74-й Генеральной Ассамблее ООН. Эта делегация уполномочена заключать соглашения с ведущими мировыми лидерами, чтобы усилить давление на диктатуру и поддержать народ Венесуэлы перед лицом серьёзного кризиса в нашей стране», — написал Гуаидо в Twitter.

По его словам, в задачи делегации будут входить двусторонние встречи с другими делегациями, в том числе стран — участниц «Группы Лимы» и Международной контактной группы по Венесуэле.

Ранее Госдепартамент США заявил, что «любые серьёзные переговоры» по Венесуэле должны вестись президентом республики Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуаидо, объявившим себя временным главой государства. 

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