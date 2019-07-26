Во Франции осудили ракетные пуски КНДР

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В Министерстве иностранных дел Франции осудили ракетные пуски Северной Кореи, отметив, что проведение мероприятий подобного характера подрывает региональную и международную безопасность и стабильность.

Как уточняет РИА Новости, во французском МИД также призвали КНДР соблюдать резолюции СБ ООН, «призывающие её воздерживаться от провокаций и ракетных пусков с использованием баллистических технологий».

Также в министерстве обратились к Пхеньяну с просьбой возобновить диалог с Вашингтоном по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

«Это условие прочного мира в регионе», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что КНДР произвела первые пуски «нового тактического управляемого оружия». Военные мероприятия прошли под руководством лидера страны Ким Чен Ына.

В связи с произошедшим Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность.

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