СМИ назвали причину пуска снарядов КНДР
Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.
В публикации отмечается, что пуски были проведены с целью «предупреждения милитаристов» из Южной Кореи.
Пхеньян таким образом призвал Сеул отказаться от проведения военных учений и развёртывания новых типов вооружений.
Ранее в Комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что КНДР произвела пуск двух снарядов неопределённой модели, пролетевших 430 и 690 км соответственно.
Впоследствии в Сеуле уточнили, что Пхеньян испытал новый тип баллистических ракет малой дальности.