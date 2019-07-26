СМИ назвали причину пуска снарядов КНДР

КНДР накануне произвела первые пуски «нового тактического управляемого оружия». Военные мероприятия прошли под руководством северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

В публикации отмечается, что пуски были проведены с целью «предупреждения милитаристов» из Южной Кореи.

Пхеньян таким образом призвал Сеул отказаться от проведения военных учений и развёртывания новых типов вооружений.

Ранее в Комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что КНДР произвела пуск двух снарядов неопределённой модели, пролетевших 430 и 690 км соответственно.

Впоследствии в Сеуле уточнили, что Пхеньян испытал новый тип баллистических ракет малой дальности.