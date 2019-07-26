СМИ назвали причину пуска снарядов КНДР

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КНДР накануне произвела первые пуски «нового тактического управляемого оружия». Военные мероприятия прошли под руководством северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи. 

В публикации отмечается, что пуски были проведены с целью «предупреждения милитаристов» из Южной Кореи.

Пхеньян таким образом призвал Сеул отказаться от проведения военных учений и развёртывания новых типов вооружений.

Ранее в Комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что КНДР произвела пуск двух снарядов неопределённой модели, пролетевших 430 и 690 км соответственно.

Впоследствии в Сеуле уточнили, что Пхеньян испытал новый тип баллистических ракет малой дальности.

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