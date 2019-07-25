В Южной Корее заявили об испытании КНДР «нового типа ракет»

В Национальном совете безопасности Южной Кореи заявили, что КНДР испытала новый тип баллистических ракет малой дальности.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Как отмечается, во время заседания совета было заявлено, что Северная Корея запустила «новый вид баллистической ракеты малой дальности».

Окончательные оценки будут сделаны позднее на основе совместного изучения ситуации с Соединёнными Штатами, добавили в совете.

Ранее в комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что КНДР произвела пуск двух снарядов неопределённой модели.

Министр обороны Японии Такэси Ивая прокомментировал запуск.

Власти Южной Кореи планируют провести консультации с Россией и Китаем в связи с испытаниями.