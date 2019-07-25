В Минобороны Японии прокомментировали пуски снарядов КНДР

Министр обороны Японии Такэси Ивая в эфире NHK прокомментировал запуск двух снарядов неопределённой модели северокорейской стороной.

По его словам, если запущенные ракеты — баллистические, это является нарушением резолюций СБ ООН.

«Если это баллистические ракеты, это является нарушением резолюций ООН и вызывает глубокое сожаление», — цитирует его РИА Новости.

При этом Ивая отметил, что Япония взаимодействует по данному вопросу с США и Южной Кореей, стороны ведут сбор и анализ информации.

Ранее в комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что КНДР произвела пуск двух снарядов неопределённой модели.