В Минобороны Японии прокомментировали пуски снарядов КНДР
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По его словам, если запущенные ракеты — баллистические, это является нарушением резолюций СБ ООН.
«Если это баллистические ракеты, это является нарушением резолюций ООН и вызывает глубокое сожаление», — цитирует его РИА Новости.
При этом Ивая отметил, что Япония взаимодействует по данному вопросу с США и Южной Кореей, стороны ведут сбор и анализ информации.
Ранее в комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что КНДР произвела пуск двух снарядов неопределённой модели.