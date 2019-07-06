Путин поздравил Мадуро с Днём независимости Венесуэлы

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Президент России Владимир Путин направил поздравление лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро по случаю Дня независимости Боливарианской Республики, сообщило Министерство связи и информации южноамериканской страны.

«Искренне желаю тебе, дорогой Николас, доброго здравия и успехов, а всем твоим согражданам — мира и благополучия», — приводит РИА Новости послание российского лидера.

Путин подчеркнул, что отношения России и Венесуэлы построены на основе партнёрства, и между странами активно развиваются политические, торговые, энергетические и научно-технические связи.

При этом, по словам президента России, Москва последовательно поддерживает законные власти страны и оказывает содействие в решении сложных проблем.

Ранее в ходе пресс-конференции с главой правительства Италии Джузеппе Конте в Риме Путин отметил, что России по целому ряду причин небезразлично то, как будут развиваться события в Венесуэле.

Он также выразил надежду, что в ходе диалога властей с оппозицией будут найдены приемлемые для обеих сторон решения кризиса.

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