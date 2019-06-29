Замминистра финансов России Сергей Сторчак сообщил, что страны БРИКС готовы содействовать урегулированию ситуации в Венесуэле.

«Венесуэла обсуждалась на БРИКСе. Речь идёт о том, что объединение БРИКС по мере возможности будет содействовать урегулированию этого процесса», — цитирует РИА Новости Сторчака.

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что переговоры властей и оппозиции страны в Норвегии продолжатся.

В конце мая Мадуро выразил благодарность правительству Норвегии за усилия, направленные на успешное проведение второй встречи между властями и оппозицией Венесуэлы.

В конце января главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН оценил ситуацию в Венесуэле.