Страны БРИКС готовы содействовать урегулированию ситуации в Венесуэле

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Замминистра финансов России Сергей Сторчак сообщил, что страны БРИКС готовы содействовать урегулированию ситуации в Венесуэле.
Страны БРИКС готовы содействовать урегулированию ситуации в Венесуэле
  • Reuters

«Венесуэла обсуждалась на БРИКСе. Речь идёт о том, что объединение БРИКС по мере возможности будет содействовать урегулированию этого процесса», — цитирует РИА Новости Сторчака.

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что переговоры властей и оппозиции страны в Норвегии продолжатся.

В конце мая Мадуро выразил благодарность правительству Норвегии за усилия, направленные на успешное проведение второй встречи между властями и оппозицией Венесуэлы.

В конце января главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН оценил ситуацию в Венесуэле.

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