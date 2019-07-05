Мадуро объявил о проведении военных учений в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что 24 июля в латиноамериканской стране пройдут военные учения.

Об этом сообщает VTV.

Отмечается, что учения пройдут в честь «Освободителя Симона Боливара и годовщины создания нашего боливарианского флота».

#VIDEO 📹 | Presidente @NicolasMaduro ordena realización de ejercicios cívico-militares para el día 24 de julio en homenaje al Libertador Simón Bolívar y al aniversario de la @ArmadaFANB#208AñosDeIndependenciapic.twitter.com/3ThtMC3YmO — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 5 июля 2019 г.

В мае Мадуро поручил воинским подразделениям быть готовыми к отражению попыток США «предпринять авантюру» против республики.