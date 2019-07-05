Мадуро объявил о проведении военных учений в Венесуэле

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что 24 июля в латиноамериканской стране пройдут военные учения.
Мадуро объявил о проведении военных учений в Венесуэле
  • Reuters

Об этом сообщает VTV.

Отмечается, что учения пройдут в честь «Освободителя Симона Боливара и годовщины создания нашего боливарианского флота».

В мае Мадуро поручил воинским подразделениям быть готовыми к отражению попыток США «предпринять авантюру» против республики.

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