Путин посоветовал Гуаидо «вернуться на нашу грешную землю»

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с главой правительства Италии Джузеппе Конте прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Венесуэле.

По его словам, России по целому ряду причин небезразлично то, каким образом будут развиваться события в Боливарианской Республике, в частности как противоборствующие политические силы смогут нормализовать отношения.

Также Путин рассказал о своём отношении к действиям лидера оппозиционной Национальной ассамблеи страны Хуану Гуаидо, который объявил себя главой государства.

«Господин Гуаидо вышел на площадь, поднял глаза к небу и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Ну хорошо. Но Господь нам не сообщил о том, как он отреагировал на это обращение, никакого сигнала нам не подал. Поэтому, думаю, что нужно вернуться на нашу грешную, бренную землю и руководствоваться демократическими процедурами и правилами, которые сводятся к одному — к диалогу, к обращению к народу, к избирателям, нужно идти на выборы и на выборах решать вопросы будущего развития», — подчеркнул он.

По словам Путина, Москва приветствует диалог, начавшийся между законными властями Венесуэлы и оппозицией. При этом он выразил надежду на то, что в рамках такого диалога будут выработаны приемлемые для обеих сторон решения для урегулирования кризиса.

Ранее Путин прокомментировал призывы европейских партнёров к России относительно необходимости соблюдать положения Минских соглашений.