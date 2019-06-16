AP: страны ЕС рассматривают возможность введения санкций против Мадуро

Ряд стран Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и других официальных лиц страны, сообщает Associated Press со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно представленной информации, такие меры обсуждают представители Великобритании, Франции, Германии, Испании и Нидерландов.

Под санкции могут попасть, в частности, министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес и министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

Речь идёт, в основном, о финансовых санкциях и запрете на въезд в страны ЕС.

В качестве основания для ограничительных мер называется лишение властями Венесуэлы некоторых законодателей депутатской неприкосновенности.

Отмечается, что окончательное решение пока не принято, так как требуется согласие всех государств, а пока единого мнения на этот счёт в альянсе нет.

Ранее в Венесуэле заявили о продолжении работы PDVSA несмотря на санкции США.

5 апреля Минфин США ввёл санкции против 34 судов PDVSA, а также двух компаний, поставлявших нефть из Венесуэлы на Кубу.