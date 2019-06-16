AP: страны ЕС рассматривают возможность введения санкций против Мадуро
Согласно представленной информации, такие меры обсуждают представители Великобритании, Франции, Германии, Испании и Нидерландов.
Под санкции могут попасть, в частности, министр обороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес и министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.
Речь идёт, в основном, о финансовых санкциях и запрете на въезд в страны ЕС.
В качестве основания для ограничительных мер называется лишение властями Венесуэлы некоторых законодателей депутатской неприкосновенности.
Отмечается, что окончательное решение пока не принято, так как требуется согласие всех государств, а пока единого мнения на этот счёт в альянсе нет.
Ранее в Венесуэле заявили о продолжении работы PDVSA несмотря на санкции США.
5 апреля Минфин США ввёл санкции против 34 судов PDVSA, а также двух компаний, поставлявших нефть из Венесуэлы на Кубу.