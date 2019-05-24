В Китае десять человек погибли при опрокидывании судна

По меньшей мере десять человек погибли в результате опрокидывания судна в китайской провинции Гуйчжоу.

Об этом информирует CGTN.

#UPDATE Death toll from boat accident rises to 10 in SW China, eight others remain missing pic.twitter.com/80lO4Wj7f6 — CGTN (@CGTNOfficial) 24 мая 2019 г.

В результате инцидента восемь человек числятся пропавшими без вести.

По данным местных властей, судно с 29 пассажирами на борту опрокинулось на реке Бэйпаньцзян.

В настоящее время поисковая операция продолжается.

В апреле сообщалось, что у берегов Руанды обнаружили тела 15 погибших при опрокидывании лодки.