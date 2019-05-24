В Китае десять человек погибли при опрокидывании судна

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По меньшей мере десять человек погибли в результате опрокидывания судна в китайской провинции Гуйчжоу.

Об этом информирует CGTN.

В результате инцидента восемь человек числятся пропавшими без вести.

По данным местных властей, судно с 29 пассажирами на борту опрокинулось на реке Бэйпаньцзян.

В настоящее время поисковая операция продолжается.

В апреле сообщалось, что у берегов Руанды обнаружили тела 15 погибших при опрокидывании лодки.

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