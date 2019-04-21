У берегов Руанды обнаружили тела 15 погибших при опрокидывании лодки

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Тела 15 человек, погибших в результате опрокидывания лодки на озере Киву в Демократической Республике Конго, обнаружены у берегов соседнего государства Руанда.

Об этом информирует «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Как уточняет агентство, инцидент произошёл 15 апреля. 

По данным местных властей, тела 13 женщин, ребёнка и мужчины были обнаружены в части озера Киву на территории Руанды и переданы властям Конго.

Точное количество погибших пока неизвестно. По некоторой информации, в лодке находились более 100 человек. 

В марте сообщалось, что по меньшей мере 24 человека погибли в результате схода с рельсов товарного поезда в провинции Касаи Демократической Республики Конго (ДРК).

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