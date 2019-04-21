У берегов Руанды обнаружили тела 15 погибших при опрокидывании лодки
Об этом информирует «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.
Как уточняет агентство, инцидент произошёл 15 апреля.
По данным местных властей, тела 13 женщин, ребёнка и мужчины были обнаружены в части озера Киву на территории Руанды и переданы властям Конго.
Точное количество погибших пока неизвестно. По некоторой информации, в лодке находились более 100 человек.
В марте сообщалось, что по меньшей мере 24 человека погибли в результате схода с рельсов товарного поезда в провинции Касаи Демократической Республики Конго (ДРК).