Солдат НАТО в Эстонии с гранатомётом залез на памятник павшим советским воинам

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Военнослужащий одной из стран-членов Североатлантического альянса в рамках учений в Эстонии, держа в руках гранатомёт, залез на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ.

Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на депутата горсобрания Олега Култаева.

Как уточняется, местные жители, став очевидцами происходящего, вызвали полицию.

Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов объяснили военному, что его действия «можно считать наказуемым проступком».

Процессуальное решение в связи с инцидентом будет принято позднее.

Представителем какой именно страны был принимавший участие в учениях военнослужащий к настоящему времени неизвестно.

Ранее Вооружённые силы Эстонии начали совместные с НАТО учения «Весенний шторм».

Мероприятия будут проходить с 29 апреля по 17 мая в уездах Ляэнемаа и Ида-Вирумаа при участии более 9 тыс. человек из 13 стран.

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