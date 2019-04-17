В Новой Зеландии понизили уровень угрозы национальной безопасности

Власти Новой Зеландии приняли решение понизить уровень угрозы национальной безопасности до среднего.

Об этом сообщает New Zealand Herald со ссылкой на заявление премьер-министра страны Джасинду Ардерн.

Отмечается, что решение было принято по рекомендации Объединённой группы оценки угроз (CTAG), в которую входят представители различных служб и ведомств.

15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. По последним данным, в ходе нападения погибли по меньшей мере 50 человек.

После данного события власти страны повысили уровень угрозы безопасности с низкого до высокого.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в беседе с НСН прокомментировал теракты.