Четыре человека пострадали при взрыве на заводе в Канаде

Четыре человека пострадали в результате взрыва на заводе по переработке нефти на востоке Канады.

Reuters

Об этом сообщает портал сountry94. Уточняется, что жизням пострадавших ничего не угрожает, они получили незначительные травмы. Ранее стало известно, что произошёл взрыв в городе Сент-Джон в провинции Нью-Брансуик на востоке страны.