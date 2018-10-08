Четыре человека пострадали при взрыве на заводе в Канаде

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Четыре человека пострадали в результате взрыва на заводе по переработке нефти на востоке Канады.
Четыре человека пострадали при взрыве на заводе в Канаде
  • Reuters

Об этом сообщает портал сountry94.

Уточняется, что жизням пострадавших ничего не угрожает, они получили незначительные травмы.

Ранее стало известно, что произошёл взрыв в городе Сент-Джон в провинции Нью-Брансуик на востоке страны.

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