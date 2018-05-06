Трамп заявил о готовности допустить закрытие правительства США ради стены на границе

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он готов допустить закрытие правительства США, чтобы получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.

Об этом сообщает ABC.

«Мы собираемся добиться строительства стены. У нас нет выбора», — сказал он, добавив, что для этого может понадобиться допустить приостановку работы правительства.

В январе в США уже происходило закрытие правительства, тогда была приостановлена работа всех госучреждений из-за прекращения финансирования.