МИД Ирана усомнился в способности США эффективно участвовать в межкорейском урегулировании

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что Тегеран приветствует снижение напряжённости на Корейском полуострове. Он полагает, что дальнейший диалог между КНДР и Южной Кореей должен проходить без участия США.

«Опыт Исламской Республики Иран, особенно её недавний опыт по вопросу СВПД, показывает, что администрация США — ненадёжный игрок, не выполняющий международные обязательства, и, как следствие, они (США. — RT) не подходят для того, чтобы играть роль в определении задач и договорённостей между странами», — приводит сайт иранского внешнеполитического ведомства слова Касеми.

Кроме того, официальный представитель иранского МИД назвал ответственным и уместным шагом состоявшуюся встречу между лидерами КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином.

Встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина состоялась 27 апреля на границе между странами.

Стороны договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.