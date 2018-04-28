МИД Ирана усомнился в способности США эффективно участвовать в межкорейском урегулировании

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что Тегеран приветствует снижение напряжённости на Корейском полуострове. Он полагает, что дальнейший диалог между КНДР и Южной Кореей должен проходить без участия США.

«Опыт Исламской Республики Иран, особенно её недавний опыт по вопросу СВПД, показывает, что администрация США — ненадёжный игрок, не выполняющий международные обязательства, и, как следствие, они (США. — RT) не подходят для того, чтобы играть роль в определении задач и договорённостей между странами», — приводит сайт иранского внешнеполитического ведомства слова Касеми.

Кроме того, официальный представитель иранского МИД назвал ответственным и уместным шагом состоявшуюся встречу между лидерами КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином.

Встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина состоялась 27 апреля на границе между странами.

Стороны договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных