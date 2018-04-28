Эрдоган приветствовал встречу лидеров КНДР и Южной Кореи

Анкара приветствует встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«С удовлетворением узнал о встрече лидеров Северной и Южной Кореи. Это исторический шаг в направлении углубления связей и денуклеаризации Корейского полуострова. Надеюсь на успешное продолжение данного процесса», — написал он в Twitter.

Эрдоган отметил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе его встречи с Мун Чжэ Ином в Сеуле 2 мая.

Встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина состоялась 27 апреля на границе между странами. Стороны договорились добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.