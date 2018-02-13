Мадуро выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро от лица правительства страны выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте МИД боливарианской республики.

«Боливарианское правительство высказывает свои слова солидарности с властями Российской Федерации и с братским российским народом, особенно с родственниками и друзьями жертв, и подтверждает свои братские чувства перед лицом события, которое омрачило страну», — говорится в тексте сообщения.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с крушением воздушного судна.

11 февраля самолёт Ан-148 разбился в Московской области вскоре после того, как вылетел из аэропорта Домодедово в Орск.

Жертвами произошедшего стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

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