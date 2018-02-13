Мадуро выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье
«Боливарианское правительство высказывает свои слова солидарности с властями Российской Федерации и с братским российским народом, особенно с родственниками и друзьями жертв, и подтверждает свои братские чувства перед лицом события, которое омрачило страну», — говорится в тексте сообщения.
Ранее американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с крушением воздушного судна.
11 февраля самолёт Ан-148 разбился в Московской области вскоре после того, как вылетел из аэропорта Домодедово в Орск.
Жертвами произошедшего стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа.