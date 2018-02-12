Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-148 в Подмосковье

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Глава КНР Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой Ан-148 в Подмосковье.

Об этом сообщает «Синьхуа».

«Глава Китая Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования Путину в связи с авиакатастрофой», — пишет агентство.

Самолёт Ан-148, который летел рейсом Москва — Орск, разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находился 71 человек.

Ранее стало известно, что авиакомпания временно приостанавливает эксплуатацию Ан-148.

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