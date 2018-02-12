Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой Ан-148 в Подмосковье

Глава КНР Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой Ан-148 в Подмосковье.

Об этом сообщает «Синьхуа». «Глава Китая Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования Путину в связи с авиакатастрофой», — пишет агентство. #BREAKING: Chinese President Xi Jinping offers deep condolences to Putin over plane crash. pic.twitter.com/R8Q1MK0cb8 — China Xinhua News (@XHNews) 12 февраля 2018 г. Самолёт Ан-148, который летел рейсом Москва — Орск, разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находился 71 человек. Ранее стало известно, что авиакомпания временно приостанавливает эксплуатацию Ан-148.