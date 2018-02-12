«Саратовские авиалинии» приостанавливают эксплуатацию Ан-148

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Авиакомпания «Саратовские авиалинии» временно приостанавливает эксплуатацию самолётов Ан-148.

«Руководством авиакомпании «Саратовские авиалинии» принято решение о временном приостановлении полётов на ВС Ан-148. Заранее приносим извинения за корректировки в расписании авиарейсов», — говорится в сообщении компании.

Самолёт Ан-148, следовавший рейсом Москва — Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. 

Ранее был найден второй чёрный ящик.

В Оренбургской области 12 февраля объявлен траур по погибшим.

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