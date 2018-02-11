В Оренбургской области 12 февраля объявлен траур по погибшим при крушении Ан-148

В Оренбургской области 12 февраля объявлен траур по погибшим в результате крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства региона.

«В понедельник, 12 февраля, объявлен день траура по погибшим в Оренбургской области», — сказал он.

Ан-148 разбился в Московской области 11 февраля. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших были трое детей.

RT ведёт текстовую трансляцию.