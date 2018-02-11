Власти: среди погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье были трое детей

Трое детей были среди погибших в результате крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства Оренбургской области.

«Известно, что среди пассажиров самолёта, который потерпел крушение, были трое несовершеннолетних детей. Старшему, по предварительным данным, было 17 лет, второму — 13 лет и самому младшему — пять лет», — сказали в правительстве.

Самолёт потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск 11 февраля.

RT ведёт текстовую трансляцию.