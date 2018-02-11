Путин перенёс поездку в Сочи из-за крушения Ан-148 в Подмосковье

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Президент России Владимир Путин перенёс рабочую поездку в Сочи в связи с крушением в Подмосковье самолёта Ан-148. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учётом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии», — заявил Песков.

Он также уточнил, что запланированная встреча российского лидера с главой Палестины Махмудом Аббасом состоится в Москве.

Самолёт Ан-148 потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск 11 февраля. В прокуратуре сообщили, что самолёт упал спустя четыре минуты после взлёта.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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