Путин перенёс поездку в Сочи из-за крушения Ан-148 в Подмосковье

Президент России Владимир Путин перенёс рабочую поездку в Сочи в связи с крушением в Подмосковье самолёта Ан-148. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учётом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии», — заявил Песков.

Он также уточнил, что запланированная встреча российского лидера с главой Палестины Махмудом Аббасом состоится в Москве.

Самолёт Ан-148 потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск 11 февраля. В прокуратуре сообщили, что самолёт упал спустя четыре минуты после взлёта.

RT ведёт текстовую трансляцию.