Путин перенёс поездку в Сочи из-за крушения Ан-148 в Подмосковье
«В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учётом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии», — заявил Песков.
Он также уточнил, что запланированная встреча российского лидера с главой Палестины Махмудом Аббасом состоится в Москве.
Самолёт Ан-148 потерпел крушение после вылета из московского аэропорта Домодедово в Орск 11 февраля. В прокуратуре сообщили, что самолёт упал спустя четыре минуты после взлёта.
RT ведёт текстовую трансляцию.