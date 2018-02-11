Разбившийся в Подмосковье Ан-148 упал спустя четыре минуты после взлёта

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Разбившийся в Подмосковье самолёт Ан-148 упал спустя четыре минуты после взлёта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру (ММТП).

«По предварительным данным, самолёт Ан-148 11 февраля в 14:24 мск осуществил взлёт, но в 14:28 мск пропал с радаров и упал в Раменском районе Подмосковья», — сказали в прокуратуре.

Самолёт Ан-148 выполнял рейс Москва — Орск (бортовой номер RA-61704, 2010 года выпуска). 

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